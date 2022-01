Danza con me 2022: ospiti e cast

Stasera, in prima serata su Rai1, tornerà l’ormai tradizionale appuntamento di inizio anno: quello con Danza con me, il varietà dedicato alla danza ed all’arte in generale, ideato da Roberto Bolle. Anche stasera, 1 gennaio 2022, il ballerino di fama internazionale porterà gli spettatori in un viaggio straordinario, che lascerà senza fiato, attraverso la grande arte della danza, raccontata e vissuta in profondità e con leggerezza insieme. Un viaggio che, ne siamo certi, terrà incollati milioni di spettatori.

Alla conduzione quest’anno troveremo un’artista molto amata dal pubblico, Serena Rossi. Accanto a lei, l’ironia di Lillo, che torna – o almeno così crede lui – al suo primo amore, la danza.

Danza con me 2022, ospiti

Anche questa quinta edizione ospiterà artisti molto speciali, provenienti da un ventaglio di ambiti ancora più ricco e vario delle edizioni precedenti. Tra loro: l’attore John Malkovich, la cantante Ornella Vanoni, l’attrice Margherita Buy, l’attore Alessandro Borghi, l’attrice Jasmine Trinca, l’attrice Micaela Ramazzotti, l’attrice Benedetta Porcaroli, l’attrice Diana Del Bufalo, le Farfalle della ginnastica ritmica, i cantanti Colapesce e Dimartino, la cantante Frida Bollani Magoni.

Danza con me 2022, streaming

E’ possibile vedere Danza con me in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre dopo il termine si potrà vedere su Raiplay.