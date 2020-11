Daniele Scardina: Ballando 7 novembre 2020 (video e gallery)

L’ottava puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 7 novembre, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dal pugile – compagno di Diletta Leotta – Daniele Scardina e dalla nota ballerina Anastasia Kuzmina, uno dei volti storici del programma. La coppia ha ballato un Valzer sulle note della celeberrima Hallelujah di Leonard Cohen.

Daniele Scardina: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Stasera King Toretto si è trovato alle prese con uno stile di ballo particolarmente difficile per il suo fisico, ma l’ha portato a casa in modo molto buono. Il voto della coppia è stato di 38 punti, a cui si sommano i 25 punti della prova iniziale, per un totale di 63 punti.

A voi il video dell’esibizione di Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.

Video Daniele Scardina – 7 novembre 2020