Daniele Scardina: Ballando 31 ottobre 2020 (video e gallery)

La settima puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 31 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato la coppia formata dal pugile – ex (?) compagno di Diletta Leotta – Daniele Scardina e dalla nota ballerina Anastasia Kuzmina, uno dei volti storici del programma. La coppia ha ballato una Samba sulle note della celeberrima Back in Black degli AC/DC.

Daniele Scardina: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Sebbene la coppia abbia fatto una buona esibizione e Scardina sia molto portato, la Lucarelli ha detto di trovarlo un po’ più pesante rispetto ad altri concorrenti e quindi di apprezzarlo un po’ meno. Altri giurati l’hanno però difeso. Il voto totale della coppia è stato di ben 38 punti, a cui si sommano i 25 punti della prova a sorpresa iniziale.

A voi il video dell’esibizione di Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.

