Dangerous Waters, film su Italia 1: trama, attori e cast
Questa sera, giovedì 14 agosto 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Dangerous Waters. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.
Dangerous Waters – Trama
Dangerous Waters è un thriller del 2023 diretto da John Barr. Rose (Odeya Rush), una ragazza di 19 anni, vive in Florida con la madre single Alma (Saffron Burrows), vedova di un militare. Per il suo 40º compleanno, Alma accetta l’invito del nuovo compagno Derek (Eric Dane), un ex-poliziotto e consulente per la sicurezza, per una crociera in barca a vela verso le Bermuda. Rose, diffidente, si unisce al viaggio. In mare aperto, l’atmosfera si incupisce quando Rose trova un fucile d’assalto nascosto a bordo.
Durante una notte di festa, la barca viene assaltata da uomini armati alla ricerca di una misteriosa valigetta per un certo “Capitano” (Ray Liotta). L’attacco porta a conseguenze tragiche: Alma viene uccisa, Derek ferito e la barca danneggiata. Rose, credendo Derek morto, lotta per sopravvivere in mare aperto. Scopre però che Derek è vivo e legato a loschi traffici, trasformando la sua fuga in una lotta per la sopravvivenza contro criminali e tradimenti. Il film si evolve in tre fasi: un thriller psicologico in mare, un survival su un’isola e un action pulp su un cargo, con Rose che passa da adolescente ribelle a combattente determinata.
Dangerous Waters – Cast
Odeya Rush: Rose
Eric Dane: Derek
Saffron Burrows: Alma
Ray Liotta: Il Capitan
Roy Elghanayan: Larry
Terrence Julien: Dennis
Sala Baker: John
Alexya Garcia: Roberta
Omid Zader: Kevin
Trenton Rostedt: Bill
Matt Servitto: Agente Friedman
Thalia Besson: Tabitha