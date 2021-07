D’amore e d’accordo su Real Time con Katia Follesa: casting, orari e puntate in streaming

D’amore e d’accordo è uno show che si basa sul celeberrimo formati anni 80 Tra moglie e marito, allora condotto da Marco Columbro. ha spopolato a livello internazionale. Il format originale è “The Newlywed Game” e la conduzione è affidata a Katia Follesa.

D’amore e d’accordo – Orari e Canale

D’amore e d’accordo va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) da lunedì 5 luglio, alle 20.20, con replica al mercoledì alle ore 20,00.

D’amore e d’accordo in streaming

È possibile rivedere il programma sul portale Discovery+ a questo link, sul quale tutte le puntate sono già disponibili in anteprima per tutti gli utenti abbonati e che saranno disponibili per tutti gli altri subito dopo la messa in onda televisiva.



D’amore e d’accordo Casting

Il programma è prodotto da Blu Yazmine. Qui trovate tutte le informazioni utili per partecipare al casting.