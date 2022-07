Dalla Strada al Palco, i finalisti: chi sarà il vincitore?

La quarta puntata della prima edizione di Dalla Strada al Palco rappresenta anche la finale del nuovo programma di Raidue che ha visto Nek negli inediti panni del conduttore televisivi. Il programma, che vede tra i suoi ideatori Carlo Conti, ha voluto dare uno spazio in tv agli artisti di strada con una vera e propria gara.

Nel corso delle prime tre puntate sono stati selezionati i quindici finalisti: tra di loro, tre sono stati ripescati dai “passanti importanti”, ovvero personaggi famosi ospiti del programma che hanno avuto l’occasione di scegliere un artista tra coloro che non erano stati selezionati dal pubblico in studio per la finale.

I quindici finalisti, quindi, si esibiranno nell’ultima puntata, alla presenza oltre che del pubblico in studio anche di due altri “passanti importanti”, ovvero Ilenia Pastorelli e Nino Frassica. A fine puntata sarà proclamato il vincitore, a cui andrà la somma di diecimila euro.

Dalla Strada al Palco, i finalisti

Ecco i finalisti della prima edizione di Dalla Strada al Palco:

Alessia Fabiano, cantante

Alina Mertica, artista con marionette

Davide & Jonnie, cantante e chitarrista

Davide Martello, pianista

Musicanti di San Crispino, canzoni rivisitate in chiave medievale

Dario Rossi, percussionista

Lucia Medina e Gustavo Oliva, cantanti lirici

Giacomo Roia, mago

Samuele Ofria e Mattia Schinco, ballerini di break dance

Luca D’Amato, pianista

Francesco Porcedda, beatbox

Martina Maggi, cantante

Daniele Vitale, sassofonista

Kouya, cantante e chitarrista

Emanuel Victor, chitarrista