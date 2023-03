Dalla Strada al Palco, concorrenti ed ospiti prima puntata 28 marzo 2023

La prima edizione, andata in onda l’estate scorsa, è stata una piccola sorpresa nel palinsesto televisivo. Ora, Dalla Strada al Palco è pronto a tornare su Raidue con l’edizione 2023, anticipata di un paio di mesi rispetto ad un anno fa. Le nuove puntate (sei in tutto), vanno infatti in onda a partire da martedì 28 marzo, sempre con la conduzione di Nek.

Il programma continua ad essere una grande festa e una preziosa vetrina per cantanti, musicisti e artisti di strada, che hanno la possibilità di mostrare il loro talento nella più grande piazza d’Italia, quella televisiva. Ogni puntata si esibiscono tredici buskers, ovvero artisti di strada: i tre più votati passano alla finale, per contendersi il titolo di Miglior Artista di Strada d’Italia.

Nella prima puntata del 28 marzo 2023 si esibiranno gli acrobati su pali oscillanti della Compagnia dei Folli; il pianista Davide Stramaglia, che da anni suona nell’affollata metropolitana di Londra; i giocolieri Giorgio Maria Laganà, Niccolò Nardelli e Giovanna Todisco; il violinista Isaac Minert; il vocalist, magazziniere nella vita, Joe Bless; la cantante Martina Zaghi; il duo voce e violino Riccardo & Celine; quello composto dalla cantante lirica Naimana e dal ventriloquo Daniele; gli Street Sharks; la jug band No Funny Stuff che suona con strumenti autocostruiti ed il sand artist Mauro Masi.

Ognuno di loro, oltre al proprio talento, porta con sé una storia personale, a volte commovente, altre volte eccentrica o divertente, ma che non manca mai di suscitare curiosità ed emozioni in chi l’ascolta.

Ospiti della prima puntata, nei panni dei cosiddetti “passanti importanti”, Andrea Delogu e Carlo Conti (anche ideatore del programma), che affiancheranno il pubblico in studio nella scelta delle tre più belle performance.