Da noi… a ruota libera, puntata 8 novembre 2020: Beppe Fiorello e Lino Banfi

Oggi, domenica 8 novembre 2020, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la nona puntata della seconda edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella nona puntata Francesca Fialdini intervisterà Beppe Fiorello alla vigilia della prima puntata dell’attesa serie Gli orologi del Diavolo. Il grande attore sarà ospite in studio per mostrarsi in maniera inedita attraverso il racconto di pregi e difetti del suo carattere.

Inoltre, nel corso della puntata, interverrà il mitico Lino Banfi pronto come sempre a mettersi in gioco e a raccontarsi senza filtri. Infine, la storia di una donna promotrice del progetto “Mare di tutti” che consente a chi ha una disabilità di poter vivere le vacanze e fare fisioterapia in una spiaggia meravigliosa del Salento.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.