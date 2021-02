Oggi, domenica 7 febbraio 2021, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la ventunesimo puntata della seconda edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella ventunesima puntata, tra gli ospiti ci sarà Paolo Conticini, artista amato dal pubblico, che sin da giovane ha spaziato tra canto e recitazione. L’attore e conduttore tv racconterà aspetti inediti di sé, della sua vita e si metterà alla prova giocando insieme alla conduttrice. +

Come sempre nel programma, non mancheranno emozionanti sorprese. E ancora sarà ospite in studio Enrico Brignano che, con l’ironia che lo contraddistingue, commenterà i principali fatti di attualità. Inoltre, nel giorno del suo compleanno interverrà Paolo Fox, che ripercorrerà alcune tappe importanti della sua storia. Immancabile il momento dell’oroscopo, in versione San Valentino, a pochi giorni dalla festa degli innamorati.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.