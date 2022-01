Da noi… a ruota libera, puntata 23 gennaio 2022: Nek, Fabio Volo, Cristina D’Avena, Alberto Malanchini e Gianmarco Saurino

Oggi, domenica 16 gennaio 2021, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la sedicesima puntata della terza edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella diciassettesima puntata, la conduttrice ospiterà Nek, Fabio Volo e Cristina D’Avena. Inoltre sono in studio Alberto Malanchino e Gianmarco Saurino. In ogni puntata un filo conduttore, un macro argomento approfondito con testimonianze, racconti, contributi di più voci. Ogni domenica una scoperta diversa, ogni volta delle domande diverse, sollecitate anche dalla “ruota” che, sempre più protagonista in questa edizione, fornisce spunti e indizi, ricordi e rivelazioni davanti alle quali gli ospiti sono chiamati a reagire.

La diretta darà ancora di più spazio all’attualità, con le “breaking news” che diventeranno materia di approfondimento, commento e informazione. Parallelamente, Francesca Fialdini andrà in alcuni casi in “esterna” a raccogliere testimonianze significative nell’ottica –che è il fil rouge del programma- di raccontare belle vicende umane di cambiamento.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.