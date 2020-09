Da noi… a ruota libera, puntata 20 settembre 2020: il cast di Nero a metà e Carolina Crescentini

Oggi, domenica 20 settembre 2020, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la seconda puntata della seconda edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella seconda puntata sarà ospite il cast di Nero a metà, fiction di grande successo firmata Raiuno. Ci saranno Claudio Amendola, Fortunato Cerlino, fino a Miguel Gobbo Diaz, alla sua prima intervista televisiva. Insieme saranno chiamati a fare luce sui misteri della trama e sulle storie dei suoi personaggi.

Nel corso del programma, inoltre, sarà anche presente Carolina Crescentini, protagonista della serie tv Mare Fuori ambientata in un carcere minorile. A seguire, il promotore del progetto “Finché c’è pizza… c’è speranza”, che ha come obiettivo il recupero e la formazione dei giovani ospiti dell’istituto di pena per minorenni di Nisida a Napoli.

Poi, la storia della mamma di una ragazza transgender che nei giorni scorsi ha ottenuto milioni di visualizzazioni sul web: in studio ripercorrerà il difficile e doloroso percorso di accettazione che ha affrontato insieme alla figlia.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.