Da noi… a ruota libera, puntata 18 ottobre 2020: Alberto Angela, Matilde Gioli, Giovanni Scifoni e Pierdante Piccioni

Oggi, domenica 18 ottobre 2020, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la sesta puntata della seconda edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella sesta puntata Francesca Fialdini ospiterà Alberto Angela: il celebre divulgatore scientifico, in onda con Ulisse-Il piacere della scoperta, si sottoporrà per la prima volta alle domande di un gruppo di intervistatori in erba.

Matilde Gioli e Giovanni Scifoni, protagonisti della fiction di successo Doc-nelle tue mani, con il dottor Pierdante Piccioni, che ha ispirato la serie, ripercorreranno, invece, tra realtà e finzione, le tappe principali della storia che sta tenendo incollati al video milioni di telespettatori. Infine, la storia di forza e rinascita di una donna malata di sclerosi multipla che è stata capace di cambiare in positivo la sua vita e quella delle tante persone che ha aiutato nel corso di questi anni.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.