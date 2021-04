Da noi… a ruota libera, puntata 18 aprile 2021: Roby Facchinetti, Alberto Matano e Martina Colombari

Oggi, domenica 18 aprile 2021, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la trentunesima puntata della seconda edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella trentunesima puntata, Francesca Fialdini avrà ospite Roby Facchinetti per scoprire aspetti inediti e al contempo emozionanti della sua vita e della sua carriera insieme ai Pooh. Inoltre sarà in studio Alberto Matano pronto ad affrontare con ironia il gioco della griglia, come sempre ricco di sorprese e risvolti imprevedibili.

E ancora Martina Colombari racconterà una storia molto intima che riguarda la sua famiglia e la sua vita ai tempi del lockdown. Infine la storia di una ballerina, proprietaria di una scuola di danza, che a causa della Pandemia ha dovuto reinventarsi metalmeccanica. Una sorta di “Flashdance” al contrario con protagonista una donna caparbia che aspetta solo di poter ritornare a danzare insieme ai suoi alunni.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.