Da noi… a ruota libera, puntata 13 settembre 2020: Giovanna Botteri, Cesare Bocci e Daniele Iattarelli

Oggi, domenica 13 settembre 2020, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la prima puntata

della seconda edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella prima puntata sarà ospite Giovanna Botteri, protagonista indiscussa dell’emergenza coronavirus grazie al racconto puntuale da Pechino di tutte le evoluzioni della Pandemia. La giornalista sarà in studio per raccontare la sua vita sempre in prima linea e per ripercorrere insieme i momenti più emozionanti della sua storia di cronista e di donna.

Inoltre, nel giorno del suo compleanno, Cesare Bocci, attore molto amato dal pubblico per l’interpretazione di personaggi che hanno fatto la storia della serialità televisiva italiana. Infine l’incredibile storia di Daniele Iattarelli, odontoiatra divenuto simbolo del nubifragio di Verona con la foto virale in cui è ritratto con l’acqua alla gola.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.