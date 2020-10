Da noi… a ruota libera, puntata 11 ottobre 2020: il cast di Io ti cercherò e Serena Rossi

Oggi, domenica 11 ottobre 2020, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la quinta puntata della seconda edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella quinta puntata Francesca Fialdini ospiterà Alessandro Gassmann, Maya Sansa e Luigi Fedele, protagonisti insieme della fiction di successo Io ti cercherò. Inoltre, l’attrice Serena Rossi, nelle sale con il film “Lasciami Andare”, sarà ospite in studio per ripercorrere, con l’ironia che la contraddistingue, le più importanti tappe della sua vita artistica e privata. Infine, una storia di incredibile tenerezza dove il protagonista è un bambino che, accompagnato dal papà, ha camminato da Palermo a Londra per riabbracciare l’amata nonna.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.