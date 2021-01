Oggi, domenica 10 gennaio 2021, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la diciassettesima puntata della seconda edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella diciassettesima puntata in studio ci sarà Fiorella Mannoia, da anni in prima linea per diverse battaglie civili e sociali. Inoltre, interverrà Enrico Mentana per un viaggio emozionante e divertente tra le tappe principali della sua lunga carriera proprio a partire dai suoi primi servizi televisivi.

Ma non solo, nel corso dell’intervista il giornalista commenterà anche i principali fatti di attualità politica e sociale del nostro Paese e ciò che sta avvenendo in questi giorni negli Usa. Ed ancora la storia di un padre e di un figlio che, dopo un lungo percorso, si sono uniti nella difesa dei diritti degli omosessuali.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.