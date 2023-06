Da noi… a ruota libera, ospiti ultima puntata 11 giugno 2023: Serena Autieri, Michele Zarrillo, Giorgia Cardinaletti e Vincenzo Schettini

Oggi, domenica 11 giugno 2023, alle 17:20 su Raiuno, va in onda l’ultima puntata della quarta edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella trentaduesima ed ultima puntata, ospiti di Francesca Fialdini sono Serena Autieri, artista dai tanti talenti, dalla recitazione al canto, che torna alla conduzione televisiva dal 19 giugno su Raiuno nella nuova edizione di Unomattina estate, che con lei vedrà protagonisti anche Tiberio Timperi e Gigi Marzullo, e Michele Zarrillo, il cantautore tornerà in scena con una serie di live, a partire dal 26 luglio, al Teatro Romano di Ostia Antica, per incontrare i suoi fan di sempre e quelli delle nuove generazioni che lo hanno conosciuto grazie al duetto con Will, sulle note della sua celebre “Cinque giorni”, durante l’ultimo Festival di Sanremo.

In studio anche Giorgia Cardinaletti, la giornalista e conduttrice già di molti programmi, volto del Tg1 delle 20.00 ed inviata e Vincenzo Schettini, il professore che ha conquistato migliaia di followers sui social con le sue lezioni di fisica.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.