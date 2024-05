Da noi a ruota libera, ospiti puntata 5 maggio 2024: Barbara Bouchet, Giampiero Mughini e Alfa

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi, domenica 5 maggio 2024, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la trentesima puntata della quinta edizione Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella trentesima puntata, ospite Barbara Bouchet, icona del cinema, attrice teatrale e in numerose serie tv, protagonista anche di diversi show televisivi, che si racconterà, parlando di sé e della sua lunga carriera, che l’ha portata a lavorare negli Stati Uniti, in Europa e moltissimo in Italia.

In studio anche Giampiero Mughini, scrittore, opinionista e personaggio tv, che ha da poco pubblicato il suo ultimo libro “Controstoria dell’Italia” ed Alfa, giovane cantautore che ha conquistato tutti, durante l’ultimo Festival di Sanremo, con il suo brano “Vai!” e con il duetto con Roberto Vecchioni su “Sogna, ragazzo sogna”.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.