Da noi… a ruota libera, ospiti puntata 4 giugno 2023: Milly Carlucci, Alberto Matano, Carla Signoris e Flora Canto

Oggi, domenica 4 giugno 2023, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la trentunesima puntata della quarta edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella trentunesima puntata, ospite di Francesca Fialdini è Milly Carlucci, attualmente impegnata in giro per l’Italia in cerca di talenti con Ballando on the road, in attesa di tornare in autunno con la nuova edizione di Ballando con le stelle, il 16 giugno parteciperà con Alberto Angela e Luca Zingaretti all’inaugurazione della centesima edizione dell’Arena di Verona Opera Festival.

Presenti anche Alberto Matano, giornalista e conduttore televisivo, alla guida dell’ennesima stagione di successo de La vita in diretta; Carla Signoris, torna protagonista al cinema dal 1° giugno con il film “Billy”, primo lungometraggio di Emilia Mazzacurati e Flora Canto, reduce dal successo de I Migliori Anni, che dal 3 giugno conduce su Rai2 Fatto da mamma e papà.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.