Da noi… a ruota libera, ospiti puntata 30 ottobre 2022: Red Canzian, Nancy Brilli, Tosca D’Aquino e Massimo Bernardini

Oggi, domenica 30 ottobre 2021, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la settima puntata della quarta edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella settima puntata, nel salotto di Francesca Fialdini, pronti a raccontarsi e a mettersi in gioco, arriveranno: il cantante e compositore Red Canzian, che presenterà “Casanova Opera Pop”, lo spettacolo di cui firma le musiche, che riparte in tour dopo il grande successo della prima stagione; Nancy Brilli, attualmente al cinema con il film “Amici per la pelle” e in scena a teatro con lo spettacolo “Manola”; Tosca D’Aquino, protagonista dell’attesissimo film per la tv, in onda prossimamente su Raiuno, Tutto per mio figlio, e Massimo Bernardini, al timone del seguitissimo programma di Raitre Tv Talk.

Il programma è sempre più happening show: esplora il mondo degli ospiti attraverso molteplici linguaggi, che vanno dall’intrattenimento leggero a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità.

Francesca Fialdini, con il suo stile unico, crea percorsi nuovi per raccontare la nostra società attraverso le cadute e le risalite dei suoi protagonisti. In ogni puntata spunti diversi sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire. Spazio all’attualità raccontata a partire da storie particolari per poi allargare la riflessione ai temi di interesse collettivo.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.