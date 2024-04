Da noi a ruota libera, ospiti puntata 28 aprile 2024: Monica Guerritore, Fabrizio Biggio, Rossella Brescia e Leonardo Cesaretti

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi, domenica 28 aprile 2024, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la ventinovesima puntata della quinta edizione Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella ventinovesima puntata, ospite Monica Guerritore, una delle più grandi attrici italiane, dal 1974, anno del suo esordio teatrale a soli sedici anni con la regia di Giorgio Strehler, è stata protagonista con le sue grandi interpretazioni a teatro, al cinema e in televisione, lavorando anche come regista, sceneggiatrice e scrittrice.

In studio anche Fabrizio Biggio, mattatore, ogni mattina, al fianco di Fiorello in Viva Rai2!, è tra gli ospiti dello spettacolo evento di Roberto Bolle Viva la danza, in onda il 29 aprile in prima serata su Rai1, e sarà anche sul red carpet della cerimonia dei David di Donatello.

Rossella Brescia, invece, attrice, ballerina, conduttrice, in tv e in radio, è nel cast della seconda stagione della serie Il Santone – #lepiubellefrasidioscio, in esclusiva su RaiPlay, mentre Leonardo Cesaretti, un ragazzo di 21 anni, vittima di bullismo fisico e psicologico all’età di 11 anni, è oggi impegnato ad aiutare chi è vittima come lui.

Nel 2019 è stato insignito del titolo “Alfiere della Repubblica” proprio per l’attività di sensibilizzazione sul tema del bullismo e attualmente fa parte del “Centro Nazionale Contro il Bullismo – Bulli Stop” con il quale porta la sua testimonianza nelle scuole, cercando anche di intercettare le richieste di aiuto dei ragazzi che lo incontrano.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.