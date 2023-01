Da noi… a ruota libera, ospiti puntata 25 dicembre 2022: Alexia, Enrico Brignano, Amii Stewart e don Marco Pozza

Oggi, domenica 8 gennaio 2023, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la nona puntata della quarta edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nell’undicesima puntata, gli ospiti sono Nek, che ha da poco pubblicato l’album “5030” che festeggia i suoi 50 anni, di cui 30 di carriera; Francesca Chillemi, tra i protagonisti dell’attesissima settima stagione della serie campione d’ascolti Che Dio ci aiuti, in onda su Raiuno dal 12 gennaio; Pif, conduttore, autore, regista, attore, che dal 9 gennaio torna nell’access prime time di Rai3, alle 20:15, con il suo programma Caro Marziano.

Infine, Roberto Morgantini, fondatore delle Cucine Popolari di Bologna, mense in cui ogni giorno vengono serviti pasti per 600 senzatetto emiliani, nate grazie al suo incontro con Lucio Dalla, con il quale Morgantini era solito organizzare ogni anno una cena per i più bisognosi. Oggi le Cucine Popolari sono quattro e hanno il sostegno di tantissimi personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, tra cui Gianni Morandi.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.