Da noi… a ruota libera, ospiti puntata 19 febbraio 2023: Elena Sofia Ricci, Max Tortora e Lodo Guenzi

Oggi, domenica 19 febbraio 2023, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la quindicesima puntata della quarta edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella sedicesima puntata, tra gli ospiti ci sono Elena Sofia Ricci, una delle attrici più amate dal pubblico, come dimostra il successo dell’ultima serie che la vede protagonista, Fiori sopra l’inferno; Max Tortora, tornato nuovamente al cinema nel cast di “Tramite Amicizia”, l’ultimo film diretto e interpretato da Alessandro Siani; Lodo Guenzi, lo storico frontman de Lo Stato Sociale, dà prova di sé anche come attore nella tournée di uno degli spettacoli più rappresentati al mondo, “Trappola per topi” di Agatha Christie, un classico del teatro inglese. Inoltre, saranno presenti alcuni performer Lis che si esibiranno nella lingua dei segni in un medley dei brani dell’ultimo Festival di Sanremo.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.