Da noi… a ruota libera, ospiti puntata 16 ottobre 2022: Fausto Leali, Antonino, Ale e Franz, Massimiliano Gallo e Lino Guanciale

Oggi, domenica 16 ottobre 2021, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la quinta puntata della quarta edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella quinta puntata, Francesca Fialdini ospita Fausto Leali, una delle voci più intense del panorama musicale, che si racconterà, spaziando dalla sua vita alla sua carriera; Antonino, che sta conquistando tutti con le sue esibizioni a Tale e Quale Show; Ale e Franz, che parleranno del loro ritorno a teatro, dal 26 ottobre, con il nuovo spettacolo “Recital”; Massimiliano Gallo, che presenterà la nuova fiction che lo vede protagonista, Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso e Lino Guanciale, che interverrà per parlare della serie di cui è attualmente protagonista su Raiuno, Sopravvissuti.

Il programma è sempre più happening show: esplora il mondo degli ospiti attraverso molteplici linguaggi, che vanno dall’intrattenimento leggero a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità.

Francesca Fialdini, con il suo stile unico, crea percorsi nuovi per raccontare la nostra società attraverso le cadute e le risalite dei suoi protagonisti. In ogni puntata spunti diversi sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo davanti ai quali gli ospiti sono chiamati a reagire. Spazio all’attualità raccontata a partire da storie particolari per poi allargare la riflessione ai temi di interesse collettivo.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.