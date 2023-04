Da noi… a ruota libera, ospiti puntata 16 aprile 2023: Anna Pettinelli, Sergio Friscia, Caterina Balico, Giancarlo Magalli e Debora Villa

Oggi, domenica 16 aprile 2023, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la ventiquattresima puntata della quarta edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella ventiquattresima puntata, ospiti di Francesca Fialdini sono Anna Pettinelli e Sergio Friscia, la coppia di fatto della radio italiana che ogni mattina fa compagnia a moltissimi italiani e che si metteranno in gioco Caterina Balivo, una delle conduttrici televisive più amate dal pubblico, seguitissima sui social, sempre glam, all’avanguardia e attenta alle tematiche più attuali, si racconterà tra vita professionale e privata.

In studio anche Giancarlo Magalli, parlerà della sua carriera e della sua esperienza di uomo di spettacolo a 360 gradi, come conduttore, autore, attore, doppiatore e molto altro; Debora Villa, reduce dal grande successo dello spettacolo “Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere”, dal 18 aprile tornerà a teatro per festeggiare i vent’anni di carriera con il suo recital “Venti di risate”, che raccoglie il meglio del suo repertorio.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.