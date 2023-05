Da noi… a ruota libera, ospiti puntata 14 maggio 2023: Carlo Conti, Nicole Grimaudo e Maria Teresa Ruta

Oggi, domenica 14 maggio 2023, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la ventottesima puntata della quarta edizione di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella ventottesima puntata, ospite di Francesca Fialdini è Carlo Conti, tornato alla guida di uno dei varietà più amati di sempre, I Migliori Anni, che proseguirà con due spin-off dal titolo I Migliori Anni dell’Estate.

In studio anche Nicole Grimaudo e Riccardo De Rinaldis, protagonisti di Vivere non è un gioco da ragazzi, la serie tv in onda su Raiuno da lunedì 15 maggio, la giornalista e scrittrice Barbara Alberti, che ha appena compiuto 80 anni e infine, nel giorno della Festa della Mamma, Maria Teresa Ruta e sua figlia Guenda Goria, che si metteranno in gioco e racconteranno il loro rapporto.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.