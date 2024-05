Da noi a ruota libera, ospiti puntata 12 maggio 2024: Sabrina Salerno, Claudia Gerini, Ciro Priello e Rosanna Boschi

Seguici su Whatsapp - Telegram

Oggi, domenica 12 maggio 2024, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la trentunesima puntata della quinta edizione Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella trentunesima puntata, gli ospiti sono Sono Sabrina Salerno, Claudia Gerini e Ciro Priello. Si apre con Sabrina Salerno, icona pop internazionale, una carriera con moltissimi successi da showgirl, cantante e attrice, nel cast del nuovo show di Milly Carlucci L’AcchiappaTalenti, in onda su Rai 1.

Claudia Gerini, attrice di cinema, televisione e teatro, in Italia e all’estero, ma anche regista e produttrice, è, invece, nel cast d’eccezione, composto da grandi attori, di “Io sono un po’ matto, e tu?”, un film di Dario D’Ambrosi che ha per protagonisti anche gli attori diversamente abili della Compagnia Stabile del Teatro Patologico.

In studio anche Ciro Priello, attore, conduttore, componente del gruppo comico The Jackal, che presta la sua voce a Blue, uno dei personaggi del film in tecnica mista “If – Gli amici immaginari”. E, infine, Rosanna Boschi, una donna, oggi settantottenne, che non ha avuto figli ma che, per trent’anni, si è dedicata al volontariato, allevando con amore i bambini di altre donne in difficoltà.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.