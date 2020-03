Da noi… a ruota libera, ospiti 8 marzo 2020: Luca Zingaretti, Milly Carlucci e Linda Raimondo

Oggi, domenica 8 marzo 2020, alle 17:35 su Raiuno, va in onda la ventiduesima puntata di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella ventiduesima puntata, la Fialdini intervisterà Luca Zingaretti, protagonista da domani di due nuovi episodi de Il Commissario Montalbano. Nel corso dell’intervista, l’attore riserverà un momento dedicato a tutte le donne, in occasione della loro feste.

In studio, poi, ci sarà anche Milly Carlucci, protagonista di numerosi programmi di successo in Rai, che racconterà la sua carriera ma anche la sua vita privata. Infine, sarà presente anche Linda Raimondo, aspirante astronauta che sta lavorando e studiando per poter andare su Marte.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.