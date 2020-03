Da noi… a ruota libera, ospiti 29 marzo 2020

Oggi, domenica 29 marzo 2020, alle 17:35 su Raiuno, va in onda la venticinquesima puntata di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella venticinquesima puntata, Francesca Fialdini avrà come ospiti l’attore Vincenzo Salemme ed il pianista e compositore Stefano Bollani, in collegamento. Per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus, inoltre, saranno ospiti Sigfrido Ranucci e Selvaggia Lucarelli. Infine, saranno presenti anche l’archeologo e conduttore tv Umberto Broccoli e l’attrice comica Barbara Foria.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.