Da noi… a ruota libera, ospiti 29 dicembre 2019: Carlo Conti, Sergio Friscia e Benedetta Rossi

Oggi, domenica 29 dicembre 2019, alle 17:35 su Raiuno, va in onda la tredicesima puntata di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella tredicesima puntata, la Fialdini intervisterà Carlo Conti, con cui parlerà di valori, famiglia ed amicizia, com momenti emozionanti ma anche qualche risata. Spazio anche a Sergio Friscia, che racconterà la sua carriera e non mancherà di far ridere il pubblico, mentre la foodblogger Benedetta Rossi dispenderà qualche consiglio per la cena del veglione di Capodanno.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.