Da noi… a ruota libera, ospiti 24 maggio 2020

Oggi, domenica 24 maggio 2020, alle 17:35 su Raiuno, va in onda la trentatreesima puntata di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella trentatreesima puntata, Francesca Fialdini intervisterà Orietta Berti e lo scrittore e giornalista Massimo Gramellini. In studio, inoltre, ci sarà Gabriele Corsi (con l’incursione di Furio Corsetti e Giorgio Daviddi del Trio Medusa), che condurrà, dal 30 maggio alle 15:00 su Raiuno, “Amore in quarantena”, la giovane attrice Ludovica Nasti e Francesco Italia, sindaco di Siracusa che racconterà come la sua città sta affrontare l’emergenza sanitaria.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.