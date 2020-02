Da noi… a ruota libera, ospiti 23 febbraio 2020: Luisa Ranieri, Jessica Morlacchi e don Ernesto Piraino

Oggi, domenica 23 febbraio 2020, alle 17:35 su Raiuno, va in onda la ventesima puntata di Da noi… a ruota libera il talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri.

Nella ventesima puntata, la Fialdini intervisterà Luisa Ranieri, attrice molto amata dal pubblico e protagonista de La vita promessa 2, su Raiuno. In studio anche Jessica Morlacchi, ex voce dei Gazosa che ha poi intrapreso la carriera da solista ed ha anche partecipato alla seconda edizione di Ora o mai più, che racconterà come sia riuscita a rinascere dalla malattia anche grazie alla musica.

Infine, sarà presente anche don Ernesto Piraino, che racconterà la sua storia e di come, da Ispettore di Polizia, sia passato ad essere sempre al servizio della gente diventando sacerdote.

Da noi… a ruota libera, streaming

E’ possibile vedere Da noi… a ruota libera in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della trasmissione.