Cure pericolose, film-tv su Raidue: trama, cast, finale e come vederlo

Questa sera, sabato 15 luglio 2023, alle 21:20 su Raidue va in onda Cure pericolose (“Dangerous medicine”), film-tv trasmesso da Lifetime nel 2021 e con protagonista un’infermiera ossessionata dai suoi pazienti.

La trama di Cure pericolose

Tony (Chris Cimperman), sportivo con un futuro promettente grazie ad una borsa di studio per il college, resta paralizzato a causa di un incidente in auto con la fidanzata Jasmine (Chloe Stafford), che era alla guida e che si mette a cercare una cura che possa rimetterlo in piedi.

L’infermiera Daphne (Leann Van Mol) scopre della sua situazione dal notiziario e si propone di assisterlo: Tony, all’inizio un po’ riluttante, accetta. Daphne, però, si rivela da subito un po’ troppo invadente, con massaggi che vanno oltre il professionale e un atteggiamento di sfida nei confronti di Jasmine e di Ellen (Meredith Thomas), la madre di Tony.

La donna, infatti, ha un piano preciso: conquistare Tony e renderlo totalmente dipendente da lei. Riesce così, tramite un finto messaggio inviato al telefono da Jasmine, a fargli lasciare la fidanzata e, piano piano, a sedurlo.

Ma Ellen ha capito che qualcosa non va e la licenzia, salvo poi vedersi costretta a riassumerla quando Daphne salva Tony ha un’intossicazione da monossido di carbonio (che però aveva causato proprio lei). Jasmine, intanto, decide di indagare sul passato di Daphne per scoprire cosa stia nascondendo, mentre quest’ultima riesce a provocare un arresto cardiaco nel dottore che dovrebbe operare Tony.

Il finale di Cure pericolose

-Attenzione: spoiler-

Jasmine riesce a risalire al vecchio paziente di Daphne, Kyle (Mark Haptonstall). Il ragazzo le racconta che anche lui aveva bisogno di assistenza, ma che Daphne era ossessionata da lui, fino a riuscire a sposarlo: quando il fratello e la sorella di Kyle hanno capito che la donna non agiva in modo sensato hanno provato a mandarla via. Daphne, dal canto suo, ha prima ucciso il fratello di Kyle, e poi ha cercato di tagliare gli arti a quest’ultimo, ma è stata messa in fuga dalla sorella dell’uomo.

La ragazza avverte Tony, che decide di allontanare Daphne. Ma la donna lo addormenta e lo lega ad un tavolo: vuole tagliargli gli arti, come aveva intenzione di fare con Kyle. Ellen e Jasmine rintracciano Daphne, ma questa prima colpisce Ellen con una pala e poi ferisce Jasmine, che cade a terra. Quando sta per avventarsi su Kyle, Ellen si risveglia e la accoltella, uccidendola e salvando il figlio. I tre, ora, sono salvi: il ragazzo si fa operare e può tornare ad allenarsi.

Il cast di Cure pericolose

Chris Cimperman: Tony

Leann Van Mol: Daphne

Meredith Thomas: Ellen

Mark Haptonstall: Kyle

Matthew Pohlkamp: Dr. Peters

Sean Gunnell: Gary

Hollie Schwarz: Mona

Come vedere Cure pericolose?

È possibile vedere Cure pericolose durante la messa in onda su Raidue ed in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.