Cuori e delitti: Un romanzo fatale su Rai 2: trama, cast e finale del film-tv

Mercoledì 3 maggio 2023, alle 21:20 su Raidue, va in onda Cuori e delitti, ciclo di tre film realizzati appositamente per il piccolo schermo e trasmessi dal 2019 al 2021 su Hallmark Channel con il titolo “MatchMaker Mysteries”. Il secondo film-tv è “Un romanzo fatale”.

Un romanzo fatale, la trama

Angie Dove (Danica McKellar), specialista in incontri, è stata invitata ad una convention di letteratura romantica, alla presenza di numerosi autori ed autrici del settore. Qui ritrova Ethan Plume (Dan Payne), suo ex fidanzato del college nonché suo nuovo editore.

Quando l’autrice di bestseller Beatrice Penn (Anne Marie DeLuise), anche lei presente alla convention, viene avvelenata e muore, Ethan finisce tra i sospettati. Angie, però, è convinta della sua innocenza ed inizia ad indagare per dimostrarlo, cercando prove che possano servire al detective Kyle Cooper (Victor Webster) per chiudere il caso finendo però per essere lei stessa a rischio.

Un romanzo fatale, cast

Danica McKellar è Angie Dove, titolare di un’agenzia di matchmaking;

Victor Webster è Kyle Cooper, detective;

Bruce Boxleitner è il padre di Angie, detective in pensione;

Cory Lee è Paige;

Andrew Dunbar è l’agente Smith

Dan Payne è Ethan Plume

Anne Marie DeLuise è Beatrice Penn

Benjamin Wilkinson è Ted Penn

Iris Quinn è Beth

Lara Gilchrist è Margaret Vincent

Un romanzo fatale, dove vederlo?

È possibile vedere Cuori e delitti: Un romanzo fatale oltre che su Raidue anche in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.