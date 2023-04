Cuori e delitti: Fidanzamento con omicidio su Rai 2: trama, cast e finale del film-tv

Un nuovo ciclo di film-tv sta per debuttare su Raidue: da mercoledì 26 aprile 2023, infatti, va in onda Cuori e delitti, ciclo di tre film realizzati appositamente per il piccolo schermo e trasmessi dal 2019 al 2021 su Hallmark Channel con il titolo “MatchMaker Mysteries”. Il primo film-tv, in onda alle 21:20, è “Fidanzamento con omicidio”.

Fidanzamento con omicidio, la trama

Protagonista è Angie Dove (Danica McKellar), figlia di un detective in pensione (Bruce Boxleitner) e titolare di un’agenzia di matchmaking, tramite cui riesce a creare numerose coppie. Così ha fatto anche con l’amico Aaron Scheller (Randy Thomas), proprietario della Scheller Development, che ha trovato l’amore in Emma Patterson (Helena Marie).

La sera della festa di fidanzamento, però, Emma viene uccisa, pugnalata a morte e cadendo dalle scale. Angie non può non mettersi ad indagare, per scoprire cosa sia successo e soprattutto trovare il colpevole. Nel farlo, incrocia il detective Kyle Cooper (Victor Webster), al lavoro sul caso.

Numerosi i sospettati: tra questi, Declan (James Raynard), figlio di Aaron con alcuni debiti di gioco; Piper (Pip Dwyer), co-proprietaria del salone di bellezza con Emma; Philip Price (Gianpaolo Venuta), dipendente di Aaron e Bo (Kevan Kase), ex fidanzato di Emma.

Fidanzato con omicidio, il finale

Ad aver ucciso Emma è stata Rachel Turner (Tanya Clarke), direttrice operativa dell’azienda di Aaron, con cui aveva una relazione clandestina. Angie giunge alla conclusione dopo aver parlato con Maureen Warren (Alix Sideris), ex moglie di Aaron, che le ha raccontato dell’infedeltà dell’uomo, che voleva chiudere con Rachel dopo aver conosciuto Emma.

La donna, così, prima ha pagato Bo affinché si mettesse di mezzo e facesse chiudere la loro storia, fallendo. Rachel, inoltre, è responsabile dell’appropriazione indebita di denaro dalla società di Aaron per 100.000 dollari, per cui era stato arrestato Philip, incastrato proprio da Rachel.

Angie corre da Aaron dicendogli che è in pericolo, ma viene raggiunta da Rachel con tanto di pistola, pronta ad uccidere entrambi. A salvarli è Kyle, che con altri agenti ferma Rachel e l’arresta.

Fidanzamento con omicidio, il cast

Danica McKellar è Angie Dove, titolare di un’agenzia di matchmaking;

Victor Webster è Kyle Cooper, detective;

Bruce Boxleitner è il padre di Angie, detective in pensione;

Cory Lee è Paige;

Andrew Dunbar è l’agente Smith;

Randy Thomas è Aaron Scheller;

Helena Marie è Emma Patterson;

James Raynard è Declan;

Pip Dwyer è Piper;

Gianpaolo Venuta è Philip Price;

Kevan Kase è Bo;

Tanya Clarke è Rachel Turner;

Alix Sideris è Maureen Warren.