Cuori 2, quante puntate sono?

Torna la fiction d’epoca su Raiuno: a partire da domenica 1° ottobre 2023 va infatti in onda Cuori 2, seconda stagione della serie tv che, nel 2021, aveva raccolto un buon consenso di pubblico. Anche questa stagione è ambientata a Torino verso la fine degli anni Sessanta, in un periodo di grandi innovazioni e sperimentazioni per la medici.

Ma da quante puntate è composto Cuori 2? In tutto, gli episodi della seconda stagione sono dodici, in onda due per serata, per sei prime serate ed altrettante settimane. Il finale andrà in onda il 5 novembre.

Cuori 2, la trama

Luglio 1968. Il sogno d’amore di Delia e Alberto non si è compiuto. La notizia della gravidanza di Karen (Romina Colbasso) ha separato una volta ancora i due innamorati che vivono cercando di mantenere le distanze. Inoltre Luisa (Benedetta Cimatti) è alle prese con le conseguenze fisiche degli elettroshock subiti, tanto che Alberto inizia una corsa contro il tempo per riparare il suo cuore malato tentando un’altra clamorosa impresa.

Come se non bastasse Cesare torna deciso a riprendersi le Molinette e tutte le rivincite che ritiene di meritare. Mette nel mirino Mosca (Andrea Gherpelli) che nel frattempo è divenuto primario. L’ambizioso medico è determinato ad affrancarsi dal suocero e dalla moglie per poter finalmente vivere alla luce del sole l’amore che prova per Agata (Gaia Messeklinger), l’unica donna che l’abbia mai davvero compreso.

Assieme a Cesare torna anche Virginia (Bianca Panconi), durante i mesi trascorsi con il padre in Francia è cresciuta, come donna e come medico. E anche se non ha dimenticato Fausto (Carmine Buschini) quando si imbatte in Helmut (Nicolò Pasetti), un giovane inserviente delle Molinette arrivato da Berlino Est che dà prova di un grande talento per la medicina, desidera aiutarlo. E forse non è solo per altruismo.

Così come certamente non è per altruismo che Serenella (Neva Leoni) si dà da fare per aiutare il nuovo radiologo, Andrea Foschini (Paolo Conticini). È un uomo galante, gentile e rispettoso. Tutto il contrario di Ferruccio Bonomo (Marco Bonini). Incredibile che i due siano cugini. E anche se l’anestesista dongiovanni continua imperterrito a fare strage di cuori, forse inizia a guardare ai due con un pizzico di gelosia.

In tutto questo la vita dell’ospedale scorre come sempre. E il destino che sembra fare di tutto per tenere separati Delia e Alberto sembra tramare anche per farli riavvicinare. Se Alberto infatti si innamora del piccolo Carlo sin dalla prima volta in cui lo tiene in braccio e deve scoprire cosa significhi essere padre, Delia si trova alle prese con Anna, una paffuta neonata che riesce a salvare durante un intervento. Nasce così un percorso parallelo, fatto di presenze discrete e vicinanze sottovoce, che alimenta quell’amore che i due medici tentano invano di sopire. Un amore che sembra ormai impossibile, visto che Alberto ha formato una nuova famiglia.

Allora forse per Delia sarebbe meglio chiudere con il passato e aprirsi all’ispettore Marcello Giraudo (Alessandro Tersigni), un uomo affascinante e galante che arriva alle Molinette per seguire un’indagine e che inizia a corteggiarla con dedizione e dolcezza, facendola di nuovo sorridere dopo tanto tempo. A sconvolgere Le Molinette arriva, infatti, anche la misteriosa morte di uno dei personaggi. Ma si è trattato di un incidente o di un omicidio? In questa seconda stagione di Cuori non manca nemmeno un giallo…