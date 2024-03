Cucine da incubo su Real Time: Gordon Ramsay all’In The Drink

Seguici su Whatsapp - Telegram

Cucine da incubo USA è la versione originale americana del programma con Antonino Cannavacciuolo. In questo caso invece il protagonista è il celebre chef britannico Gordon Ramsay. Quella che ci apprestiamo a seguire da venerdì 1 marzo è l’ottava stagione del format il cui titolo originale è Kitchen Nightmares (“incubi in cucina”). Nella terza puntata della stagione, in onda venerdì 8 marzo, chef Ramsay si è trovato alle prese con il ristorante In The Drink nel New Jersey. Ecco com’è andata.

Puntata 8/2: In The Drink nel New Jersey

Il In The Drink è un ristorante americano situato a Wayne, nel New Jersey, nei pressi di un golf club. Questo è uno dei problemi perché la gente si aspetta un country club, cosa che i proprietari (lui messicano, lei argentina) non sono stati in grado di realizzare. Il locale è sporco, i muri scrostati e da ridipingere, il cibo pessimo e come se non bastasse gli sprechi abbondano.

L’intervento di Ramsay

Ramsay vede subito che manca l’insegna, inoltre cerca di mettere rimedio alla disastrosa situazione economica, ben 250.000 dollari di debito fatti dal proprietario. Lo chef mette ordine nella gerarchia del locale facendo diventare manager Nadia, e lo abbellisce sfruttando la meravigliosa location.

Il finale ci riporta all’In The Drink due mesi dopo. Ramsay ha valorizzato lo staff e la possibilità di usare il nuovo golf cart per ottenere guadagni aggiuntivi e ripagare il debito. la situazione oggi è rosea e sulla strada per un grande futuro.

Cucine da incubo USA – Orari e Canale

L’ottava stagione di Cucine da incubo USA va in onda in chiaro su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) il venerdì sera dalle ore 21,30.

Cucine da incubo USA – Puntate in streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discovery+ a questo link. La seconda puntata è disponibile qui.