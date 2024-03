Cucine da incubo su Real Time: Gordon Ramsay al Love Bites

Seguici su Whatsapp - Telegram

Cucine da incubo USA è la versione originale americana del programma con Antonino Cannavacciuolo. In questo caso invece il protagonista è il celebre chef britannico Gordon Ramsay. Quella che ci apprestiamo a seguire da venerdì 1 marzo è l’ottava stagione del format il cui titolo originale è Kitchen Nightmares (“incubi in cucina”). Nella sesta puntata della stagione, in onda giovedì 28 marzo, chef Ramsay si è trovato alle prese con il ristorante Love Bites, un locale di Saugerties, New York. Ecco com’è andata.

Puntata 8/6: Love Bites

Il Love Bites è un ristorante situato nello stato di New York, gestito dai fidanzati Chris e Tess. Chris sta in cucina ma di malavoglia, al punto da farsi venire conati di vomito. In più tratta malissimo la fidanzata che dovrebbe occuparsi della sala. Lui la insulta continuamente e la situazione è al limite.

L’intervento di Ramsay

Ramsay semplifica il menu in modo da far funzionare il locale anche senza Chris che ha disperatamente bisogno di una pausa. le cose inizialmente vanno meglio fino all’epilogo inatteso.

Love Bites oggi

Il finale ci riporta al Love Bites due mesi dopo, con una grande sorpresa: Tess e Chris hanno lavorato talmente tanto su loro stessi da decidere di vendere il locale per salvare la loro relazionbe.

Cucine da incubo USA – Orari e Canale

L’ottava stagione di Cucine da incubo USA va in onda in chiaro su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) il giovedì/venerdì sera dalle ore 21,30.

Cucine da incubo USA – Puntate in streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discovery+ a questo link. La quarta puntata è disponibile qui.