Cucine da incubo su Real Time: Gordon Ramsay al Juicy Box

Cucine da incubo USA è la versione originale americana del programma con Antonino Cannavacciuolo. In questo caso invece il protagonista è il celebre chef britannico Gordon Ramsay. Quella che ci apprestiamo a seguire da venerdì 1 marzo è l’ottava stagione del format il cui titolo originale è Kitchen Nightmares (“incubi in cucina”). Nella quinta puntata della stagione, in onda giovedì 21 marzo, chef Ramsay si è trovato alle prese con il ristorante Juicy Box, un locale di cucina haitiana. Ecco com’è andata.

Puntata 8/5: Juicy Box

Il Juicy Box è un ristorante situato a Brooklyn, New York, gestito dai fratelli Naqam detto “Q” e Zappy, che lo hanno ereditato dal padre Jacques. In teoria il locale dovrebbe introdurre gli americani alla cultura haitiana, ma in realtà è un caos totale, senza alcuna organizzazione. “Q” fa avanti e indietro col supermercato per incapacità di gestire il magazzino, inoltre i piatti arrivano sempre in ritardo ai tavoli (quando arrivano).

L’intervento di Ramsay

Ramsay dopo aver assaggiato i piatti ed esserne rimasto disgustato, rinnova completamente il menu, dandogli un tocco di colore. La musica in cucina cambia immediatamente, e dopo un periodo di adattamento, Naqam finalmente comincia a comportarsi da capo.

Juicy Box oggi

Il finale ci riporta al Juicy Box due mesi dopo e i cambiamenti introdotti da Ramsay ormai sono danti a regime. Il locale si è veramente tirato su e ora funziona benissimo, con grande soddisfazione dei clienti.

Cucine da incubo USA – Orari e Canale

L’ottava stagione di Cucine da incubo USA va in onda in chiaro su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) il giovedì/venerdì sera dalle ore 21,30.

Cucine da incubo USA – Puntate in streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discovery+ a questo link. La quarta puntata è disponibile qui.