Cucine da incubo su Real Time: Gordon Ramsay al Bask 46

Seguici su Whatsapp - Telegram

Cucine da incubo USA è la versione originale americana del programma con Antonino Cannavacciuolo. In questo caso invece il protagonista è il celebre chef britannico Gordon Ramsay. Quella che ci apprestiamo a seguire da venerdì 1 marzo è l’ottava stagione del format il cui titolo originale è Kitchen Nightmares (“incubi in cucina”). Nella seconda puntata della stagione, in onda venerdì 1 marzo, chef Ramsay si è trovato alle prese con il ristorante Bask 46 nel New Jersey. Ecco com’è andata.

Puntata 8/2: Bask 46 nel New Jersey

Il Bask 46 è un ristorante americano situato a Woodland Park, nel New Jersey. Il ristorante è gestito da un ristoratore di lunga esperienza, Steve, che però si trova alle prese con il carattere irascibile del suo chef,Bobby, che tra l’altro è anche un amico di famiglia, il che rende ancora più difficile intervenire. Tra l’altro il rapporto con lo staff di sala è pessimo.

L’intervento di Ramsay

Ramsay interviene per rimettere in sesto al locale a partire da Bobby che è diventato letteralmente incontrollabile. Il primo servizio è un successo, ma lo chef è chiaramente scontento e la puntata si chiude con un grosso punto di domanda se si riuscirà a invertire davvero la rotta.

Bel Aire Diner oggi

Il finale ci riporta al Bask 46 due mesi dopo. Le cose vanno benissimo anche e soprattutto perché il giorno dopo la fine del compito di Gordon, Bobby si è licenziato ed ha addirittura abbandonato il mondo della ristorazione. Di conseguenza la situazione è tornata sotto controllo e il locale funziona bene.

Cucine da incubo USA – Orari e Canale

L’ottava stagione di Cucine da incubo USA va in onda in chiaro su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) il venerdì sera dalle ore 21,30.

Cucine da incubo USA – Puntate in streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discovery+ a questo link. La seconda puntata è disponibile qui.