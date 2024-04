Cucine da incubo su Real Time: Gordon Ramsay a Max’s

Seguici su Whatsapp - Telegram

Cucine da incubo USA è la versione originale americana del programma con Antonino Cannavacciuolo. In questo caso invece il protagonista è il celebre chef britannico Gordon Ramsay. Quella che ci apprestiamo a seguire da venerdì 1 marzo è l’ottava stagione del format il cui titolo originale è Kitchen Nightmares (“incubi in cucina”). Nella ottava puntata della stagione, in onda giovedì 1 aprile, Chef Ramsay si è trovato alle prese con il ristorante Max’s, un locale di Jersey City, New Jersey. Ecco com’è andata.

Puntata 8/8: Max’s

Max’s è un ristorante – fast food di Jersey City che ha una grande tradizione familiare, ma si trova ora in gravi difficoltà economiche anche per i problemi gestionali dei proprietari: marito e moglie divorziati che continuano a lavorare insieme solo per avere uno stipendio con cui tirare avanti anche per i loro figli.

Max’s oggi

Il finale ci riporta al Max’s due mesi dopo: il locale ora va alla grande e si prepara per festeggiare il suo 100° anniversario: un traguardo veramente importante.

Cucine da incubo USA – Orari e Canale

L’ottava stagione di Cucine da incubo USA va in onda in chiaro su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) il giovedì/venerdì sera dalle ore 21,30.

Cucine da incubo USA – Puntate in streaming

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discovery+ a questo link. La quarta puntata è disponibile qui.