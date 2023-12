Crudelia, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, lunedì 25 dicembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Crudelia, una versione punk de La carica dei 101. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Crudelia – Trama

Crudelia è un film del 2021 diretto da Craig Gillespie e interpretato da Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong e Paul Walter Hauser. Il film è un prequel della pellicola del 1961 La carica dei cento e uno, ed è incentrato sulla storia di Estella Miller, la futura Cruella de Vil (in Italia storicamente tradotta Crudelia De Mon, giocando su Evil=Demon).

La trama si svolge nella Londra degli anni ’70, dove Estella è una giovane orfana con un talento per la moda. La ragazza vive con due ladri di strada, Jasper e Horace, e insieme si guadagnano da vivere truffando la gente.

Un giorno, Estella fa la conoscenza della Baronessa von Hellman, una famosa stilista di moda che è anche la sua madre biologica. La Baronessa è una donna crudele e manipolatrice, e Estella inizia a lavorare per lei.

Man mano che Estella si avvicina alla Baronessa, inizia a sviluppare il suo lato oscuro. La ragazza abbraccia la sua natura malvagia e diventa Cruella.

Crudelia ha ricevuto due candidature ai Premi Oscar 2022, per la migliore scenografia e i migliori costumi. Il film ha vinto il premio per i migliori costumi ai Golden Globe 2022.

Crudelia – Cast

Il cast principale è così composto:

Emma Stone interpreta Estella Miller/Crudella de Vil.

Emma Thompson interpreta la Baronessa von Hellman.

Mark Strong interpreta Horace.

Paul Walter Hauser interpreta Jasper.

Joel Fry interpreta Artie, un amico di Estella.

Kirby Howell-Baptiste interpreta Anita Darling, una giovane stilista di moda.

John McRea interpreta Gerald, un amico della Baronessa.

Emily Beecham interpreta Catherine Miller, la madre biologica di Estella.