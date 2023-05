Crossword Mysteries – Indovinello con il morto su Rai 2: trama, cast, come finisce

Domenica 21 maggio 2023, alle 21:00 su Raidue, va in onda Indovinello con il morto, ultimo film-tv del ciclo Crossword Mysteries, prodotto da Hallmark Channel e che si avvale della collaborazione di Will Shortz, creatore di cruciverba per il The New York Times.

La serie di film-tv ha come protagonisti un’editor di rompicapi ed un detective, molto differenti l’uno dall’altra eppure in sintonia quando si tratta di risolvere casi intricati, anche grazie alle conoscenze della protagonista in materia di cruciverba.

La trama di Indovinello con il morto

Tess (Lacey Chabert) riceve un invito a partecipare come ospite al popolare quiz Riddle Me This, condotto da Aiden Brooks (Lane Edwards) e che sta sbancando gli ascolti grazie al supercampione Matthew Nasr (Adil Zaidi), in carica da numerose puntate. Il conduttore, poco prima delle registrazioni delle puntate, viene però trovato morto.

L’uomo è stato strangolato con una sciarpa che gli era stata regalata da un fan. Il giorno prima, la sua guardia del corpo Ian (Danny Wattley) era stata aggredita nel dietro le quinte. Indagando, sia Tess che Logan (Brennan Elliott) scoprono che Aiden non era così cordiale a telecamere spente, tanto da aver appena licenziato l’assistente Sally (Maddy Hillis). A complicare la ricerca di prove, il fatto che non ci siano registrazioni delle telecamere di sorveglianza.

I due protagonisti scoprono che dietro il successo del quiz si cela un accordo per permettere al campione di continuare a vincere, fornendogli in anticipo le risposte alle domande e garantendosi così buoni ascolti.

Il finale di Indovinello con il morto

-Attenzione: spoiler-

Aiden è stato ucciso da Graham (Peter Kelamis), editore responsabile del programma, che viene fermato in tempo prima che si scagli contro Tess, che aveva scoperto tutto. A fine film, Tess e Logan trascorrono un romantico momento insieme e si scambiano un bacio.

Caduta Libera, cast

Lacey Chabert è Tess Harper

Brennan Elliott è Logan O’Connor

Barbara Niven è zia Candace

John Kapelos è Chauncey O’Connor

Parveen Dosanjh è Amrita Kapoor

Lane Edwards è Aiden Brooks

Adil Zaidi è Matthew Nasr

Danny Wattley è Ian

Maddy Hillis è Sally

Peter Kelamis è Graham

Jon Cor è Hunter Hall

Lucia Walters è Dana Miller

Caduta Libera, dove vederlo

È possibile vedere Caduta Libera su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.