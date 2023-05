Crossword Mysteries – Caduta Libera su Rai 2: trama, cast, come finisce

Domenica 14 maggio 2023, alle 21:00 su Raidue, va in onda Caduta Libera, terzo film-tv (del 2019) del ciclo Crossword Mysteries, prodotto da Hallmark Channel e che si avvale della collaborazione di Will Shortz, creatore di cruciverba per il The New York Times.

La serie di film-tv ha come protagonisti un’editor di rompicapi ed un detective, molto differenti l’uno dall’altra eppure in sintonia quando si tratta di risolvere casi intricati, anche grazie alle conoscenze della protagonista in materia di cruciverba.

La trama di Caduta Libera

Tess (Lacey Chabert) viene invitata a sfidare ad un cruciverba un supercomputer creato dalla XCal Communication. Nell’edificio, la donna fa la conoscenza del presidente Morgan Daniels (Lochlyn Munro) e del vice Paul Redford (Matthew James Dowden).

Poco dopo, però, Morgan muore dentro l’ascensore, che si è schiantato. L’uomo non è riuscito ad attivare il sistema di sicurezza, governato da BB, la stessa intelligenza artificiale che Tess dovrebbe sfidare.

Durante le indagini, Tess fornisce qualche indizio a Logan (Brennan Elliott). Inizialmente, i sospetti cadono su Eric Odgen (Bradley Stryker), assunto da una compagnia rivale per fare spionaggio. Ma preso Tess e Logan scopriranno la verità.

Il finale di Caduta Libera

-Attenzione: spoiler-

Ad uccidere la vittima è stato Paul, che voleva vendere il disco rigido contenente informazioni riservate dell’azienda e scappare. Una volta arrestato, Logan si può dedicare alla festa di pensionamento di suo padre Chanucey (John Kapelos), che è anche il suo supervisore. L’uomo, però, durante i festeggiamenti, rivela di aver cambiato idea e di non volere ancora andare in pensione. Tess e Logan, inoltre, si scambiano nuove confidenze.

Caduta Libera, cast

Lacey Chabert è Tess Harper

Brennan Elliott è Logan O’Connor

Barbara Niven è zia Candace

John Kapelos è Chauncey O’Connor

Parveen Dosanjh è Amrita Kapoor

Lochlyn Munro è Morgan Daniels

Matthew James Dowden è Paul Redford

Bradley Stryker è Eric Odgen

Brandi Alexander è Viv Banks

Debs Howard è Jesse Alexander

Caduta Libera, dove vederlo

È possibile vedere Caduta Libera su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.