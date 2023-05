Crossword Mysteries – Abracadavere su Rai 2: trama, cast, come finisce

Domenica 7 maggio 2023, alle 21:00 su Raidue, va in onda Abracadavere, terzo film-tv (del 2019) del ciclo Crossword Mysteries, prodotto da Hallmark Channel e che si avvale della collaborazione di Will Shortz, creatore di cruciverba per il The New York Times.

La serie di film-tv ha come protagonisti un’editor di rompicapi ed un detective, molto differenti l’uno dall’altra eppure in sintonia quando si tratta di risolvere casi intricati, anche grazie alle conoscenze della protagonista in materia di cruciverba.

La trama di Abracadavere

Tess (Lacey Chabert) sta organizzando una festa di compleanno al Magic Manor, dove sta prendendo lezioni di magia per avere idee per i suoi cruciverba. Il giorno della festa si esibisce l’Incredibile Alistair (Noam Jenkins), affiancato da Bianca (Kaitlyn Leeb).

Il numero più pericoloso della serata è il Bullet Catch: il mago deve fermare con la bocca un proiettile che la sua assistenza gli sparerà addosso contro una finestra. Il mago riesce nel numero, ma poco dopo cade a terra e muore. La Scientifica scopre che sul proiettile e nello scotch che l’uomo aveva bevuto poco prima era stato messo del veleno di pesce.

Tess non riesce a non intromettersi nelle indagini, finendo per interferire con il lavoro di Logan (Brennan Elliott). L’uomo, inoltre, s’ingelosisce per la presenza di Reed (Steve Belford), giornalista appena arrivato al The Sentinel che corteggia la protagonista.

Quest’ultima, intanto, continua a prendere lezioni di magia da Cormac (Matthew Gouveia), scopre che Bianca ed Alistair in passato hanno avuto una relazione che la vittima era appassionato di ballo e prendeva lezioni.

Il finale di Abracadavere

-Attenzione: spoiler-

In realtà Alistair, facendo un vero e proprio numero di magia, non è morto: una volta caduto a terra durante lo spettacolo ed intervenuta la Polizia, qualcuno ha spento le luci della sala. In quel momento il corpo del mago è stato sostituito tramite una botola con il corpo del marito di Julia Marquez (Cynthia Preston), una farmacista con cui Alistair aveva una relazione.

La vittima è quindi un’altra e i responsabili sono loro due, che hanno commissionato l’omicidio al cugino di Julia e messo in scena la finta morte di Alistair. Ad accorgersene sono Tess e Logan, sempre più affiatati.

Abracadavere, cast

Lacey Chabert è Tess Harper

Brennan Elliott è Logan O’Connor

Barbara Niven è zia Candace

John Kapelos è Capo O’Connor

Noam Jenkins è Alistair

Kaitlyn Leeb è Bianca

Steve Belford è Reed

Matthew Gouveia è Cormac

Cynthia Preston è Julia Marquez

Abracadavere, dove vederlo

È possibile vedere Abracadavere su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.