Crossfire – Bloccati nell’incubo, quante puntate sono? Trama e dov’è stato girato

Immaginate di essere in vacanza, rilassati e lontani da ogni preoccupazione. Ora immaginate di ritrovarvi improvvisamente nel mezzo di una guerra per salvare la vostra vita e quella dei vostri cari. È quello che succede in Crossfire-Bloccati nell’incubo, in onda su Italia 1.

Ma da quante puntate è composto Crossfire-Bloccati nell’incubo? In tutto, gli episodi di questa miniserie sono quattro. Italia 1 li manda in onda due per sera, per un totale di due appuntamenti in prima serata l’uno dopo l’altro, giovedì 15 e venerdì 16 dicembre 2022.

Crossfire-Bloccati nell’incubo, la trama

Mentre prende il sole sul balcone della sua camera d’albergo e si gode una vacanza da sogno con la famiglia e gli amici, il mondo di Jo (Keeley Hawes) viene sconvolto quando si sentono degli spari in tutto il complesso.

Gli uomini armati, in cerca di vendetta, hanno trasformato in un attimo un angolo di paradiso in un terrificante e straziante inferno. Gli ignari vacanzieri e il personale dell’hotel si troveranno costretti a prendere decisioni fondamentali per la loro vita in una frazione di secondo con delle conseguenze a volte drammatiche.

Crossfire-Bloccati nell’incubo, dov’è stato girato

La location principale della miniserie è Tenerife, che fa parte delle Isole Canarie, in Spagna. La serie tv, in effetti, è una co-produzione tra la Bbc, la tv inglese, e Rtve, la tv spagnola. In Gran Bretagna, è stata trasmessa nel settembre di quest’anno.