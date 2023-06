Cristalli di memoria: cast, trama e finale del film su Rai 2

Questa sera, sabato 10 giugno 2023 alle 21:20 su Raidue, va in onda Cristalli di memoria, film-tv che inaugura il nuovo ciclo di “Nel segno del giallo”, che ogni estate tiene compagnia al pubblico con storie thriller. Il titolo originale di Cristalli di memoria, andato in onda su Lifetime nel 2019, è “Her Deadly Reflections”, ma è anche noto con il titolo “Shattered Memories”.

La trama di Cristalli di memoria

Kelly Moore (Helena Mattsson) è un’artista di successo, che durante una festa organizzata con il marito Dan (Corey Sevier) viene aggredita e cade da una finestra. Nel tentativo di fuggire dal suo aggressore in auto, fa un incidente e perde la memoria.

La donna ha ricordi solo di anni prima, motivo per cui si confida solo con Allison (Melanie Stone), la sua compagna di college. Kelly non si fida di nessuno, neanche di Dan, che non ricorda di aver sposato. La fiducia scende quando Allison le mostra una foto di lui con un’altra donna, e quando scopre di aver assunto l’investigatore privato Martinez (Paul D. Hunt) per seguirlo.

Ma Allison, suo marito Logan (Jake Stormoen) e Dan cercano di far tornare la memoria a Kelly, che però fa fatica a ricordare. Intanto, però, l’aggressore della donna è ancora a piede libero: prima uccide Martinez e poi aggredisce Dan, causando anche a lui una perdita di memoria.

I due, così, si riavvicinano, ma resta il mistero di chi li abbia aggrediti. Kelly, così, decide di ascoltare le registrazioni del 911 in cui chiedeva aiuto mentre fuggiva in auto, e lentamente la memoria le ritorna.

Il finale di Cristalli di memoria

-Attenzione: spoiler-

La donna ricorda che la sera della festa Logan si era avvicinato a lei facendole delle avances, che Kelly aveva rifiutato. Proprio mentre inizia a ricordare Logan si presenta a casa sua, ma non fa in tempo a parlarne con lei che viene accoltellato da sua moglie Allison.

È lei, infatti, il misterioso aggressore. La sera della festa aveva visto Logan avvicinarsi a Kelly ed aveva pensato che i due avessero una relazione. Furiosa, ha cercato quindi di uccidere Kelly gettandola dalla finestra e ha aggredito Dan.

Kelly ed Allison si confrontano su un tetto: Allison sembra avere la meglio e sta per uccidere Kelly, ma quest’ultima viene salvata da Dan, corso in suo aiuto. Dopo l’arrivo della Polizia, Kelly e Dan si riavvicinano.

Il cast di Cristalli di memoria

Helena Mattsson è Kelly Moore

Corey Sevier è Dan Moore

Melanie Stone è Allison

Paul D. Hunt è Martinez

Jake Stormoen è Logan

Gabriel Casdorph è Reed Applegate

Joy Haynes è il Dr. Miner

Dove vedere Cristalli di memoria

È possibile vedere Cristalli di memoria su Raidue e in streaming su RaiPlay, sull’app per smart tv, tablet e smartphone.