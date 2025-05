Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 30 maggio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Creed – Nato per combattere. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Creed – Nato per combattere – Trama

Adonis Johnson (Michael B. Jordan), figlio illegittimo del leggendario pugile Apollo Creed, non ha mai conosciuto suo padre, morto sul ring prima della sua nascita. Cresciuto in riformatori dopo la morte della madre, viene adottato da Mary Anne (Phylicia Rashad), vedova di Apollo, che lo cresce come un figlio in California. Adulto, Adonis lascia un lavoro stabile per inseguire la sua passione per la boxe, ereditata dal padre.

Si trasferisce a Philadelphia e convince Rocky Balboa (Sylvester Stallone), ex rivale e amico di Apollo, a diventare il suo allenatore. Rocky, ormai fuori dal giro e segnato dalla perdita della moglie Adriana e da problemi di salute, accetta di allenarlo, vedendo in Adonis la stessa determinazione di Apollo. Mentre si allena per diventare un professionista, Adonis si innamora di Bianca (Tessa Thompson), una cantante con un problema di udito progressivo.

La sua identità di figlio di Creed attira l’attenzione del campione del mondo dei mediomassimi Ricky Conlan (Tony Bellew), che lo sfida in un incontro mediatico. Adonis e Rocky affrontano insieme le loro battaglie personali, dentro e fuori dal ring, per dimostrare di essere nati per combattere.

Creed – Nato per combattere – Cast

Michael B. Jordan – Adonis “Donnie” Johnson/Creed, il protagonista, un giovane pugile determinato a farsi un nome.

Sylvester Stallone – Rocky Balboa, ex campione e mentore di Adonis, che gestisce il ristorante Adrian’s.

Tessa Thompson – Bianca Taylor, cantante e interesse amoroso di Adonis, affetta da perdita progressiva dell’udito.

Phylicia Rashad – Mary Anne Creed, vedova di Apollo e madre adottiva di Adonis.

Tony Bellew – “Pretty” Ricky Conlan, campione del mondo dei mediomassimi e avversario di Adonis.

Graham McTavish – Tommy Holiday, allenatore di Conlan.

Wood Harris – Tony “Little Duke” Evers, assistente allenatore e figlio di Tony “Duke” Evers.

Andre Ward – Danny “Stuntman” Wheeler, pugile affrontato da Adonis.

Rupal Pujara – Dr. Kathari, medico di Rocky.

