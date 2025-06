Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 13 giugno 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Creed II. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Creed II – Trama

Adonis Creed (Michael B. Jordan), figlio del leggendario Apollo Creed, è campione mondiale dei pesi massimi e vive una vita equilibrata con la fidanzata Bianca (Tessa Thompson). La sua tranquillità è sconvolta dall’arrivo di Viktor Drago (Florian Munteanu), figlio di Ivan Drago (Dolph Lundgren), il pugile russo che uccise Apollo sul ring. Allenato da Rocky Balboa (Sylvester Stallone), Adonis accetta la sfida contro Viktor, nonostante le tensioni personali e il peso del passato. Dopo un primo incontro devastante, Adonis, con l’aiuto di Rocky, si prepara per una rivincita in Russia, affrontando demoni personali e il desiderio di riscattare il nome della sua famiglia.

Creed II – Cast

Michael B. Jordan: Adonis Creed

Sylvester Stallone: Rocky Balboa

Tessa Thompson: Bianca Taylor

Dolph Lundgren: Ivan Drago

Florian Munteanu: Viktor Drago

Phylicia Rashad: Mary Anne Creed

Wood Harris: Tony “Little Duke” Evers

Russell Hornsby: Buddy Marcelle

Milo Ventimiglia: Robert Balboa Jr.

Andre Ward: Danny “Stuntman” Wheeler

