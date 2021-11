Crazy for football 2021, il cast

A garanzia della qualità del film-tv Crazy for football, in onda lunedì 1° novembre 2021 su Raiuno, c’è oltre all’incredibile storia, tratta da un fatto realmente accaduto, anche il cast, capitanato da un pezzo da novanta come Sergio Castellitto.

Ma non è il solo. Al suo fianco ci sono altri due grandi attori come Max Tortora e Massimo Ghini, ed oltre a loro attori ed attrici che danno vita ad un cast corale adatto a raccontare una storia come questa, che unisce inclusione e sport. Ecco, allora, il cast di Crazy for football:

Sergio Castellitto: Saverio Lulli, psichiatra che decide di istituire una squadra di calcio a cinque formata da pazienti affetti da malattie mentali;

Max Tortora: Vittorio Zaccardi, ex giocatore, vedovo e dipendente dal gioco d’azzardo, che Lulli decide di chiamare come allenatore della squadra, ovviamente senza pagarlo:

Massimo Ghini: Luca De Metri, psichiatra che nonostante stimi Lulli si oppone alla sua idea, negandogli i fondi necessari per portare avanti il suo progetto;

Antonia Truppo: Paola, assistente di Saverio;

Cecilia Dazzi: Giovanna, ex moglie di Saverio, che gli ricorda che oltre a dei pazienti ha anche una figlia;

Angela Fontana: Alba, figlia adolescente di Saverio e Giovanna, che il protagonista coinvolge nella sua idea;

Lele Vannoli: Sandrone

Lorenzo Renzi: Fabione;

Manuel Gonzalo Alonso Buenaposada: Josè;

Federico Antonucci: Davide;

Simone Baldasseroni: Tommaso;

Jacopo Maria Bicocchi: Stefano;

Walter Cordopatri: Alfredo;

Alessio Del Mastro: Giulio;

Livio Kone: Kader;

Alessio Ranucci: Lorenzo.